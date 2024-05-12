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صفارات الإنذار تدوي بعدة مستوطنات شمال إسرائيل

07:25 ص الأحد 12 مايو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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كتب- محمد فتحي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن هناك إصابتان في مواجهات مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي بعدة مستوطنات في شمال إسرائيل

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.

قوات الاحتلال انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين قطاع غزة فلسطين
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