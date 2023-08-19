أردوغان يزور المجر غدا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أنقرة - (د ب أ):

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بزيارة رسمية إلى المجر غدا الأحد، يُتوقع أن تشهد تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يصل أردوغان إلى بودابست، غدا الأحد، في إطار زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يشارك أردوغان أيضًا في مراسم احتفالية ستقام بمناسبة اليوم الوطني للمجر الموافق 20 أغسطس من كل عام، ويجري محادثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخمًا بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرًا.

ويتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومنظمة الدول التركية.