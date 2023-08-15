متظاهرون يحملون مشاعل النار قرب منتجع إجازة نتنياهو (فيديو)

(وكالات)

حمل عشرات المتظاهرين ضد خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل، مشاعل قرب منتجع في موشاف راموت في هضبة الجولان المحتلة، حيث يقضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجازته مع زوجته هناك.

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אנשי ארגון הטרור האזרחי "הדגלים השחורים" מדליקים אבוקות מול מושב רמות שבו נופש ראש הממשלה ביבי נתניהו ורעייתו שרה נתניהו. העם צריך לקום להילחם בארגון הזה עד שיביא לקריסתו המוחלטת, הוא מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל ואזרחיה.



מטרתו של ארגון "הדגלים השחורים":

א. לגרום… pic.twitter.com/l6eo4idUcy — אבי מלכי (@Avi_Malki) August 15, 2023

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن سكان مستوطنة موشاف راموت أعربوا عن معارضتهم لزيارة نتنياهو، ووقعوا رسالة موجهة إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة، ومكتب رئيس الوزراء، شرحوا فيها أسباب معارضتهم للزيارة.

وكتب السكان: "بعد أحداث مستوطنة نافيه أتيف، ومع كامل الاحترام لخطط عطلة رئيس الوزراء، لن نوافق ولن نقبل أي ضرر طفيف أو شديد للأداء المنتظم والعادي لجميع الأعمال التجارية الموجودة هنا، وخاصة أعمال السياحة والزراعة"، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذ لضمان أمن نتنياهو والتي ستؤدي إلى عرقلة العمل.

הפורעים הערבים שורפים צמיגים מול הישובים היהודים בכדי לפגוע להם באיכות החיים

הזומבים מדליקים אבוקות...



ההפגנה הערב מול המלון בכפר הנופש רמות pic.twitter.com/cifMQ8Ozdx — מירב חגאג (@meravhgag) August 14, 2023

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، وخلال قضاء نتنياهو إجازته في مستوطنة نافيه أتيف، مع زوجته سارة، أقيمت عشرات الخيام داخل المستوطنة، ومنعت الشرطة الخروج والدخول.