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BBC

متظاهرون يحملون مشاعل النار قرب منتجع إجازة نتنياهو (فيديو)

01:20 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

متظاهرون يحملون مشاعل النار قرب منتجع إجازة نتنياه

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(وكالات)

حمل عشرات المتظاهرين ضد خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل، مشاعل قرب منتجع في موشاف راموت في هضبة الجولان المحتلة، حيث يقضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجازته مع زوجته هناك.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن سكان مستوطنة موشاف راموت أعربوا عن معارضتهم لزيارة نتنياهو، ووقعوا رسالة موجهة إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة، ومكتب رئيس الوزراء، شرحوا فيها أسباب معارضتهم للزيارة.

وكتب السكان: "بعد أحداث مستوطنة نافيه أتيف، ومع كامل الاحترام لخطط عطلة رئيس الوزراء، لن نوافق ولن نقبل أي ضرر طفيف أو شديد للأداء المنتظم والعادي لجميع الأعمال التجارية الموجودة هنا، وخاصة أعمال السياحة والزراعة"، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذ لضمان أمن نتنياهو والتي ستؤدي إلى عرقلة العمل.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، وخلال قضاء نتنياهو إجازته في مستوطنة نافيه أتيف، مع زوجته سارة، أقيمت عشرات الخيام داخل المستوطنة، ومنعت الشرطة الخروج والدخول.

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