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بسبب ثوران بركاني.. إيطاليا تعلن تعليق الرحلات بجزيرة صقلية (فيديو)

11:20 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

ثوران بركان

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(وكالات)

جرى صباح اليوم الاثنين، تعليق الرحلات المتجهة من وإلى مطار كاتانيا في جنوب إيطاليا، بسبب حدوث ثوران بركاني في جبل إتنا، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن إدارة المطار.

وقالت شركة "ساك"، التي تدير مطار فينتشنسو بيليني الدولي، إنه سيتم تعليق الرحلات حتى الساعة الواحدة ظهرا.

جدير بالذكر أن جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، به أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، حيث تتكرر مرات الثوران البركاني، الكبير والصغير على حد سواء. كما البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

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ثوران بركاني إيطاليا تعليق الرحلات بجزيرة صقلية

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