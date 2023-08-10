أردني يطعن مستوطن يهودي في تل أبيب
(وكالات)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة جراء عملية طعن، في مستوطنة بتاح تكفا في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "منفذ عملية الطعن هو مواطن أردني، لديه تصريح عمل في إسرائيل"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلاف سابق بين المواطن الأردني وزميله بالعمل".
وقالت إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا فور تلقي بلاغ من مدير المرآب الذي يعمل فيه المواطن الأردني والمستوطن، بعد أن قامت فرق الإسعاف بنقل المستوطن إلى مستشفى بيلينسون.
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