الصين: المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان تمثل " تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار" في المنطقة

بكين - (د ب ا)

وصفت الصين إرسال الولايات المتحدة لمساعدات عسكرية لتايوان بأنها تمثل " تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار" في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء إن الأسلحة التي أعلنت أمريكا الجمعة الماضية أنها سوف ترسلها لتايوان تعني أن الولايات المتحدة " تتدخل بعنف في المصالح الداخلية الصينية" وتلحق ضررا شديدا بالمصالح الأمنية الصينية.

ووفقا للبيان، فإن أمريكا تريد منح تايوان مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار. وكان البيت الأبيض قد نشر أمرا تنفيذيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، ينص على أنه سوف يتم إرسال الأسلحة من مخازن الجيش الأمريكي.

بالإضافة للأسلحة، فإن المساعدات سوف تتضمن مواد تدريبية. ووفقا للتقارير الاعلامية، فإن حزمة المساعدات سوف تشمل أيضا أنظمة دفاع جوي محمولة وطائرات درون للاستطلاع وذخيرة.

ويشار إلى أن الصين تعارض أي تبادل رسمي بين أمريكا وتايوان. وتعتبر القيادة في بكين تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من أن الجزيرة تحظى بحكومة مستقلة.

وتعد أمريكا ملزمة قانونيا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بسبب قانون علاقات تايوان عام 1979.