محكمة سويدية تدين مواطنا تركيا بتهمة الابتزاز لصالح حزب العمال الكردستاني

ستوكهولم - (د ب أ)

أدانت محكمة سويدية مواطنا تركيا بمحاولة الابتزاز لصالح حزب العمال الكردستاني، في قضية قد تستخدمها السويد في الجهود الرامية لإقناع تركيا بالموافقة على طلبها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن محكمة ستوكهولم الجزئية قضت اليوم الخميس بحبس المواطن يحيي جونجور لمدة أربعة أعوام وستة أشهر في السجن لإدانته بمحاولة الابتزاز، وتهمة تتعلق بالأسلحة ومحاولة جمع أموال لصالح جماعة إرهابية. وسوف يتم ترحيله إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته.

ويأتي الحكم في نفس اليوم الذي سوف يلتقى فيه وزيرا خارجية فنلندا والسويد بنظيرهما التركي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يسعيان لإقناع حكومته بالموافقة على طلب السويد للانضمام للناتو. ويشار إلى أن تركيا ترفض حتى الآن انضمام السويد للناتو، حيث تقول إن ستوكهولم لا تقوم بما يكفي لإحباط أنشطة الجماعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.