تفاصيل محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان (فيديو)

وكالات

تدخلت البحرية الأمريكية لمنع سفن تابعة للبحرية الإيرانية من محاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين في خليج عمان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بحسب مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول إن سفينة إيرانية فتحت النار على الناقلة في ثاني محاولة للاستيلاء عليها.

وتابع المسؤول، إنه في الحادث الأول، اقتربت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية من ناقلة النفط "تي آر إف موس"، وهي ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، في المياه الدولية في خليج عمان في حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي. كانت الناقلة تمر عبر مضيق هرمز وتتجه نحو بحر العرب عندما اقتربت السفينة الإيرانية.

وقال المسؤول إن السفينة الإيرانية لم يكن لديها سبب للتواجد أو الاقتراب من الناقلة إلا لمحاولة الاستيلاء عليها. وقال المسؤول إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وطائرة دورية بحرية اقتربت من السفن لمنع احتجاز ناقلة النفط، وعند هذه النقطة غيرت السفينة الإيرانية مسارها وغادرت المنطقة.

ولكن بعد ساعات قليلة فقط، اقتربت سفينة ثانية تابعة للبحرية الإيرانية من ناقلة نفط مختلفة، هي "ريتشموند فوييجر"، التي كانت في المياه الدولية على بعد حوالي 20 ميلًا بحريًا من شاطئ سلطنة عُمان. كانت الناقلة متجهة أيضًا إلى بحر العرب وكانت بعيدة عن المياه الإيرانية لمسافة أكبر من الناقلة الأولى.

وقال المسؤول الأمريكي إنه مع اقتراب السفينة الإيرانية من "ريتشموند فوييجر"، أصدرت الناقلة نداء استغاثة. وقال المسؤول إن البحرية الأمريكية المدمرة تلقت نداء استغاثة وأبحرت بأقصى سرعة إلى مكان الحادث. كانت السفينة الإيرانية بصدد محاولة التوقف والصعود إلى السفينة عندما اقتربت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية.

قال المسؤول الأمريكي إن أفرادًا إيرانيين كانوا على متن السفينة البحرية الإيرانية فتحوا النار على الناقلة بأسلحة خفيفة، مما أصاب جانب السفينة بالقرب من أماكن معيشة الطاقم. وقال المسؤول الأمريكي إنه لم يصب أحد على متن السفينة ريتشموند فوييجر وغادرت السفينة الإيرانية المكان مع اقتراب المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية.

لم تفتح البحرية الأمريكية النار خلال الحادث، ولم يصب أي عسكري أمريكي.

ونشر الأسطول الخامس الأمريكي، في حسابه على تويتر، الأربعاء، لقطات مصورة ربما التقطتها طائرة الدورية البحرية، قالت إنها للحظة إطلاق سفن إيرانية النار على ناقلتي النفط.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023