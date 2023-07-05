سفير أنقرة بالقاهرة: مصر وتركيا مصممتان على بناء مزيد من الروابط لصالح شعبيهما

وكالات

قال السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، إن هناك تقدمًا في بناء الثقة بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر وتركيا تتفهمان بعضهما البعض بشكل أفضل.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائيتي العربية والحدث، في مقابلة خاصة، اليوم الأربعاء: الحوار السياسي والعلاقات السياسية مبنية على الثقة بين أي بلدين، وخلال الثلاثة أو الأربعة أعوام الماضية، استطاعت الدولتان بناء وإعادة الثقة بينهما.

وأكمل: تركيا ومصر دولتان مهمتان في المنطقة، والعلاقات بينهما حيوية لتحسين أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دفع مجالات التنمية كافة، وهذا مهم لصالح المنطقة، وستتأثر المنطقة إيجابا بهذه العلاقة.

ولفت السفير التركي إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين القاهرة وأنقرة، تساهم في خلق جو من الأمن في المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وعن التعاون السياسي في المستقبل بين البلدين، علق السفير التركي: ستكون هناك زيارات متبادلة أكثر بين القادة ووزراء الخارجية، وأيضا المزيد من التفاهمات السياسية واتفاقيات تعاون أخرى.

وأشار إلى الاتفاق مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدًا أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؛ سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا.

وذكر أن مصر وتركيا تتحدثان حول كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا؛ للعمل على حلها وضمان استقرار ووحدة ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، في حين رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.