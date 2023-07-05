شملت المخابرات والأمن الوطني.. تعديلات بارزة في المواقع الأمنية العراقية

بغداد - (بي بي سي)

أجرى القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تغييرات في بعض المواقع الأمنية، بهدف "ضخ دماء جديدة".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن التغييرات تأتي "بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، والتي سيخضع عملها لتقييم مستمر".

وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التغييرات شملت المخابرات والأمن الوطني، حيث تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز، وتم إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه".

وأضاف، أنه "تمّ إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه"، مشيراً إلى "نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكان آخر تغير أمني قد تمَّ إجراءه في أبريل الماضي، المتعلق بإقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية هروب رئيس الوقف السني الأسبق سعد كمبش من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.