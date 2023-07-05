تحذير صيني من تحول تايوان إلى برميل بارود جراء مبيعات السلاح الأمريكي

(وكالات)

قالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية الجديدة لتايوان تحول هذه الجزيرة إلى برميل من البارود.

وأضاف البيان: "يعرب الجانب الصيني عن احتجاجه الشديد، على توريد الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان. يتدخل الجانب الأمريكي، دون الأخذ بالاعتبار مخاوف بكين الأساسية، بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين ويحاول زيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، وهو بذلك يعجل عملية تحويل مضيق تايوان إلى برميل بارود ويدفع شعب تايوان إلى هاوية الكارثة".

وأشار البيان إلى أن الصين تدعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والتوقف الفوري عن بيع الأسلحة لتايوان وكذلك أي شكل من أشكال الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وهذه الجزيرة.

وشدد البيان على أن الجيش الصيني، يحافظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي بحزم، والحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

في الأسبوع الماضي ذكر البنتاغون، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت بمبيعات أسلحة بقيمة 440 مليون دولار إلى تايوان. وشملت هذه الشحنة ذخيرة من عيار 30 مم قيمتها 332.2 مليون دولار وكذلك قطع غيار لمعدات وأسلحة وبرامج قيمتها 108 ملايين دولار.