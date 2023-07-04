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BBC

مستشار حميدتي: لدينا تمويل يكفي لمواصلة القتال لمدة عامين

08:04 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

محمد حمدان دقلو

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وكالات

قال مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه يتوقع استئناف جهود تسهيل الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "لدينا تمويل عسكري ومؤن تكفي لمواصلة القتال لمدة سنتين"، مشددا على أن الجيش السوداني يعاني من نقص في العديد من المؤن.

وتجدد الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في نيالا جنوب دارفور.

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