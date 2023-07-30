لندن: توافد الآلاف من قوات فاجنر إلى وسط بيلاروسيا منذ منتصف يوليو
لندن - (د ب أ)
أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه قد تم تحديد وجود ما يقرب من 300 خيمة و200 سيارة في تسيل بوسط بيلاروس.
وذكر التقييم الاستخباراتي الذي نشر على موقع تويتر، أنه قد تم تحديد الخيام ومخزون المركبات من خلال صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 19 من يوليو الجاري.
وأشار التقييم إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك منذ منتصف يوليو ما لا يقل عن عدة آلاف من قوات جماعة فاجنر الذين استقروا بمخيم عسكري في تسيل ببيلاروس. وتُظهر الصور أنه منذ منتصف يوليو، وصلت مئات المركبات إلى المنشأة التي كانت شبه خاوية قبل ذلك.
وتشير تقارير منفصلة إلى أن معظم المركبات المرئية هي عبارة عن شاحنات وحافلات صغيرة بجانب عدد محدود من المركبات القتالية المدرعة.
ولا يزال من غير الواضح ما الذي حدث للمعدات الثقيلة التي استخدمتها فاجنر في أوكرانيا، رغم أن هناك احتمال واقعي بأنها اضطرت إلى إعادتها إلى الجيش الروسي.
وستكون قدرة فاجنر على تأمين المعدات الثقيلة والعوامل التمكينية، مثل النقل الجوي، من العوامل الرئيسية في مدى فعاليتها القتالية في المستقبل.
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