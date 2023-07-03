أمر غير مسبوق.. فرنسا تعلن حصيلة المعتقلين خلال تظاهرات الأيام الماضية

(وكالات)

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين خلال زيارة لمدينة ريمس إن 3200 شخص اعتقلوا في الأيام الثلاثة الماضية، وهو "أمر غير مسبوق"، بحسب الوزير، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة على مقتل مراهق فرنسي برصاص شرطي.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت سابق أن 157 شخصا اُعتقلوا، ليل الأحد.

ومن جهة أخرى، تستجوب الشرطة الفرنسية الراكب الثالث الذي كان في السيارة، التي أطلقت عليها الشرطة النار، فقتلت المراهق الفرنسي نائل، الثلاثاء الماضي، بحسب ما أفادت قناة "بي إف إم تي في" التابعة لشبكة "سي إن إن".

وقالت السلطات الفرنسية إن الراكب الثالث فر من مكان الحادث بعد إطلاق النار.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" التابعة لشبكة "سي إن إن"، الإثنين، أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حادث كبير" منذ ليل الأحد.

وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الفرنسية والدرك بجروح، وتعرض مركز للشرطة وأحد أفراد الدرك لهجوم.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 352 حريقا في طرقات عامة، بالإضافة إلى إشعال النار في 297 مركبة، و34 حالة من أضرار الحرائق أو محاولات إشعال النار في المباني.