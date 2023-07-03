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الرد قادم.. الجهاد الإسلامي تتوعد جيش الاحتلال لاقتحام مخيم جنين

03:04 م الإثنين 03 يوليه 2023

الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب

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غزة - ( د ب أ )

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أن "العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين لن يكسر المقاومة الفلسطينية، وأن مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل".

وقال المتحدث ، لوكالة (شهاب) للأنباء اليوم الإثنين، "إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنين سيكون أمام المقاومة الفلسطينية ما ستفعله خلال الوقت القصير".

وذكر أن "ما يجري في جنين يأتي في إطار تنفيذ مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة بضم الضفة الغربية" ، مبينا أن "الاحتلال يستهدف جنين باعتبارها عنوان للحالة الكفاحية بالضفة ومخزون الكرامة الوطنية الفلسطينية".

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