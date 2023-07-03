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BBC

الفاتيكان: نشعر بالاشمئزاز لحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

12:25 م الإثنين 03 يوليو 2023

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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(وكالات)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه "يشعر بالغضب والاشمئزاز من حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد"، مؤكدا أن أي "كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يُحترم احتراماً للمؤمنين به".

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس في حوار لصحيفة (الاتحاد) الإماراتية، نشرته، الإثنين، 3 يوليو.

وردا على سؤال للصحيفة يقول: "ما تعليق قداستكم على حادثة إحراق المصحف الشريف التي وقعت مؤخراً في السويد؟ وما شعوركم تجاه مثل هذه التصرفات المشينة؟ قال البابا: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات".

وأضاف البابا فرنسيس أن "أي كتاب يعتبر مقدساً من أصحابه يجب أن يُحترم احتراماً للمؤمنين به، ولا يجب أبداً استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان"، حسبما نقلت عنه صحيفة (الاتحاد).

وكان سويدي متطرف من أصل عراقي أقدم على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف، الأربعاء الماضي، في أول أيام عيد الأضحى، خارج المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم، مما أثار موجة تنديد واسعة في العالم الإسلامي.

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حرق نسخة من المصحف السويد

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