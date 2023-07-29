وزير خارجية باكستان يزور الإمارات غدا
إسلام آباد - (د ب أ)
يعتزم وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري القيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الأحد لمناقشة العلاقات الثنائية وتقديم التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد.
وخلال الزيارة، سيعقد وزير الخارجية اجتماعا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.
كما سيناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال المتحدث: "تعكس زيارة وزير الخارجية المرتقبة مشاركة باكستان القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين الشقيقين. ويلتزم البلدان بتعزيز العلاقات الأخوية بشكل مطرد وتعميق الشراكة الاقتصادية المجزية للطرفين".
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