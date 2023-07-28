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سقطت في يونيو.. الدفاع التونسية: العثور على حطام طائرة مروحية

08:03 م الجمعة 28 يوليه 2023

أرشيفية

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تونس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة العثور على حطام طائرة عسكرية سقطت في السابع من يونيو الماضي في السواحل الشمالية، ما أدى الى وفاة اربعة عسكريين كانوا على متنها.
وأفادت الوزارة أن فريقا من الغواصين نجح في تحديد مكان سقوط الطائرة قرب سواحل منطقة كاب سيرات بولاية بنزرت شمال البلاد، قبل أن يتم انتشال حطام الطائرة المروحية من قاع البحر باعتماد الوسائل الذاتية لجيش البحر.
وكانت الطائرة في مهمة طيران ليلي قبل أن تفقد وزارة الدفاع الاتصال بها.
وعثر على جثث ثلاثة عسكريين وأجزاء من حطام الطائرة في أعمال تمشيط أولى ويوم 15 يونيو عثر على جثة العسكري الرابع.

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