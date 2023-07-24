الخارجية العراقية: طاقم السفارة الدنماركية غادر بغداد

بغداد - (د ب أ):

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن مغادرة طاقم السفارة الدنماركية العراق.

وقال الصحاف في بيان صحفي مقتضب إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضيّ العراقية منذ يومين" .

وأدان العراق اليوم تكرار قيام متطرفون بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.