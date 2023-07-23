بعد حرق نسخة من المصحف.. مفتي سلطنة عمان يدعو لقطع العلاقات مع السويد

(وكالات)

انتقد مفتي عام سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "تمادي" السويد في تحديها للإسلام والمسلمين، بعد سماحها لمواطن عراقي بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، مطالبا "المسلمين بقطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة لا تراخي فيها"، مما أثار تفاعلا.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، مساء الأحد: "بسم الله الرحمن الرحيم، إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم- يضعها في موقف يُوجب على المسلمين مواجهته بصرامة وحزم، فقد أصبح واجبا دينيا قطع جميع العلاقات معها ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

إن تمادي #السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين -بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم- يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها. pic.twitter.com/XOZvkjmaDu — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 22, 2023

وأضاف مفتي سلطنة عُمان: "فنرجو من الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه، والله ولي التوفيق".

وكانت السويد سمحت لمواطن عراقي يعيش فيها بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، تحت حماية الشرطة، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل واسعة في العالمين العربي والإسلامي.