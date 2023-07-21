أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز من إمكانيات تركيا الاقتصادية

وكالات:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تطوير العلاقات مع مصر سيعزز بشكل كبير من إمكانات تركيا الاقتصادية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان رئيس مجلس الأعمال التركي–المصري، مصطفى دنيزر، قبل أيام، إن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية بينهما قد يصل إلى 20 مليار دولار.

وحسب وكالة "الأناضول"، رجح المسؤول التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأضاف أن كلا الجانبين يشجع الاستثمارات المتبادلة، كما ترغّب وتشجع السلطات التركية المستثمرين على الاستثمار في مصر مجددًا.