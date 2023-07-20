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تصرفوا قبل أن أتصرف.. الصدر يدعو العراق للتحرك تجاه الموافقة على حرق نسخة من المصحف

02:39 م الخميس 20 يوليه 2023

مقتدى الصدر

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بغداد - (د ب أ)

صرح الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بأن السويد أعلنت عداءها للعراق والإسلام من خلال الموافقة على حرق نسخة من القرآن وعلم العراق.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن "السويد أعلنت عداءها للإسلام والكتب السماوية لأنها لاتؤمن بها كما أنها تعدت الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق وأعطت الموافقة على حرق علم العراق".

وأضاف "إنني هنا سوف انتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي ، وحسب فهمي إن حُرق علم العراق فعلا فإن على الحكومة أن لاتكتفي بالشجب والاستنكار فذلك يدل على الضعف والاستكانة ".

وأكد الصدر" أما حرق القرآن مجددا فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حل بنا ما لايحمد عقباه".

بدوره، دعا صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، في بيان مقتضب، " جميع محبي القرآن إلى التجمع قرب ساحة التحرير وانتظار الأوامر اللاحقة".

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مقتدى الصدر العراق حرق نسخة من المصحف السويد

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