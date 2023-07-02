حرق نسخة من المصحف.. إيران تعلق تعيين سفيرها في السويد

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن طهران علقت تعيين سفيرها الجديد لدى السويد، بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال أمير عبداللهيان إنه رغم استكمال جميع الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، لن يتولى السفير مهام منصبه في ستوكهولم.

واستدعت طهران، الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال السويدي للتعبير عن غضبها إزاء الواقعة التي حدثت في ستوكهولم عندما أحرق رجلان نسخة من القرآن خارج مسجد في منطقة سودرمالم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.

وقالت السلطات العراقية إن أحد الرجلين هو مواطن عراقي وطلبت من السويد تسليمه لمحاكمته في العراق حيث يعتبر حرق القرآن جريمة.

وكان حرق نسخة من القرآن الكريم هو أول واقعة من نوعها تحدث في ستوكهولم منذ بضعة أشهر.

وسمحت الشرطة في العاصمة السويدية بالمظاهرة بعد حظر تصرفات مماثلة في فبراير الماضي.

وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة ليس لديها الحق في رفض الإذن بحرق نسخة من القرآن الكريم. وأثار الحادث احتجاجات في إيران والعراق.

وتتسم العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسويد بالتوتر منذ بعض الوقت. وقامت السلطات الإيرانية بإعدام مواطن سويدي من أصل إيراني في وقت سابق من العام الجاري.