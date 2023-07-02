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مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

11:44 ص الأحد 02 يوليو 2023

مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية".

ووفق الوكالة ، "يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا".

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المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى القدس المحتلة

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