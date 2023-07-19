حادث سير مروع في الجزائر يودي بحياة 34 شخص
الجزائر - (بي بي سي)
قال مسؤولون جزائريون إن 34 شخصا على الأقل قتلوا في حادث سير في ولاية تمنراست الجنوبية.
وقالت وكالة الحماية المدنية إن حافلة ركاب اصطدمت بسيارة خدمات قبل أن تشتعل فيها النيران.
وأصيب 12 شخصا آخر. ولم تحدد بعد هوية الضالعين في الحادث.
وتمنراست قريبة من النيجر ومالي، وهي نقطة عبور متكررة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
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