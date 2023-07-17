لمدة 3 أيام.. أردوغان يبدأ جولته الخليجية سعيا لجذب استثمارات جادة

إسطنبول - (د ب أ)

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، جولة خليجية تستغرق 3 أيام وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ، وذلك سعيا لإبرام صفقات استثمارية لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر.

ويعتزم أردوغان تعزيز العلاقات الاستثمارية المباشرة والمحافظ الاستثمارية مع دول الخليج. وقال للصحفيين في إسطنبول إن زيارته تسعى لجذب "استثمارات جادة" من دول الخليج في تركيا.

وقال الرئيس التركي إن مجالات التعاون المحتملة ستشمل الدفاع والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف أردوغان، قبل مغادرته قاصدا المملكة العربية السعودية،:" إنهم مهتمون بشراء أصول معينة (في تركيا)"، نافيا انتقادات المعارضة بأن الأصول الاستراتيجية، مثل شركة الغاز الوطنية التركية المملوكة للدولة (بوتاش) معروضة للبيع.

وقال أردوغان إن "الأزمات في العالم الإسلامي تتطلب تشاورا وتعاونا وثيقين بين تركيا ودول الخليج".

وأضاف أن حجم التجارة التركية مع دول الخليج ارتفع من 6ر1 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.

يشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العنيد ومعدلات البطالة وضعف عملة البلاد الليرة، وحاجتها الماسة إلى السيولة النقدية والاستثمارات الأجنبية.

وتمكن أردوغان في انتخابات مايو الماضي من تمديد زعامته لولاية ثالثة، ويواجه أصعب اختبار له حيث يتعلق ذلك بالاقتصاد.

واضطر أردوغان في الآونة الأخيرة إلى الإعلان عن حزمة من الزيادات الضريبية غير المرغوب فيها لتساعد حكومته في تمويل عجز الميزانية - الذي تفاقم بسبب أعباء تزيد على 100 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في المحافظات الجنوبية الشرقية التي ضربتها الزلازل المدمرة في فبراير الماضي.