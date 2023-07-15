"يجب احترام جميع الأديان".. سوري يتراجع عن حرق الأنجيل والتوراة

ستوكهولم - (بي بي سي)

لم ينفذ رجل هدد بحرق نسخًا من التوراة والإنجيل في العاصمة السويدية استوكهولم، تهديده.

ووصل أحمد الذي يعرف باسمه الأول فقط، إلى موقع قريب من السفارة الإسرائيلية إذ سُمح له بالتظاهر وحرق الكتاب المقدس.

لكن المتظاهر قال إنه لا ينبغي حرق أي كتب مقدسة، وأدان الطريقة التي أحرقت بها نسخة من القرآن أمام مسجد المدينة.

وقال أحمد إن نيته كانت الرد على حرق المصحف من خلال تسليط الضوء على ضرورة احترام جميع الأديان وكتبها المقدسة.

وقوبل نبأ حرق التوراة والإنجيل بإدانة واسعة.

وفي نهاية الشهر الماضي وتحديدا في أول يوم من أيام عيد الأضحى اختار سويدي من أصل عراقي تمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار في بعض صفحاته التي طليت بدهن الخنزير، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج.

وآثار مقطع الفيديو غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية.