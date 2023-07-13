البعثة الأممية بليبيا: قلقون من إغلاق حقول نفطية

طرابلس - (د ب أ):

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف وزير المالية السابق "فرح بومطاري".

وفي بيان لها مساء اليوم الخميس، حذرت البعثة من تأثير هذا الأمر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، مطالبة بإنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي، وفق النص.

كما دعت البعثة جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معلقة بالقول: "على الجميع التزام الهدوء وضبط النفس وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب. فليبيا لا تتحمل المزيد من الانقسام أو التدهور في الأوضاع".

وأعربت البعثة الأممية عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا. وتطرقت إلى ورود تقارير عن اعتقال بومطاري، في مطار أمعيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، وأخرى عن منع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في نفس المطار صباح اليوم.

واعتبرت أن "من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".

ودعت البعثة السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون.

وقامت مجموعات قبلية في جنوب غرب البلاد اليوم بإقفال حقل الفيل النفطي، تضامنا مع قبيلة الزوية بشرق البلاد، والتي ينتمي لها بومطاري.

وتداولت أنباء منذ أمس الأربعاء عن القبض على بومطاري من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، دون أي تعليق رسمي من طرابلس، ما أثار موجة من الغضب لدى قبيلة الزوية التي تقطن منطقة الهلال النفطي الليبي بأدنى شرق البلاد. وكان بومطاري قد أعلن ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.