اعتراض لبناني على قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحيين السوريين

بيروت - ( د ب أ )

اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس ، أن قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان هو قرار تعسفي ومرفوض .

وقال الوزير شرف الدين ، في بيان صحفي اليوم ، إن قرار البرلمان الأوروبي، بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو "قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".

واعتبر القرار "تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف".

وأضاف " إننا رحبنا بالنازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا إلزاميا".

وكان البرلمان الأوروبي، صوت أمس الأربعاء على قرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.