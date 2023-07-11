روسيا: إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضينا سنرد عليها
وكالات
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه "إذا أمدت الولايات المتحدة أوكرانيا بالقنابل العنقودية فإن موسكو ستضطر إلى استخدام وسائل هجوم "مماثلة".
وأوضح وزير الدفاع الروسي أن "روسيا تمتلك ذخائر عنقودية لكنها امتنعت حتى الآن عن استخدامها في حملتها العسكرية".
ولفت شويغو في حديث للتلفزيون الروسي، الى أنّ قوات بلاده تقدّمت مسافة 1,5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وأوضح، إنّه "بعد صدّ هجوم أوكراني "أطلقت الوحدات الروسية هجوماً مضادّاً وتقدّمت مسافة 1,5 كلم على امتداد كيلومترين من خط الجبهة" قرب ليمان، المدينة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في تشرين الأول 2022".
كانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
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