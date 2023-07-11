المجر تحذو حذو تركيا وتؤيد طلب انضمام السويد للناتو
بودابست - (د ب أ)
أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الثلاثاء أن بلاده تدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال سيارتو إن إنهاء عملية التصديق في البرلمان المجري على طلب انضمام السويد لعضوية الحلف "مسألة فنية" بحتة.
وكان الوزير سيارتو قال الأسبوع الماضي إن المجر ستدعم طلب السويد للانضمام للتحالف العسكري بمجرد أن تعطي تركيا إشارة على أنها مستعدة أيضا لذلك.
وقد أعطت تركيا الإشارة، رغم أن سيارتو لم يشر صراحة إلى ذلك في منشوره على فيسبوك لدى مغادرته بودابست للمشاركة في قمة الناتو التي تنطلق اليوم في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لمدة يومين.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعلن في فيلنيوس أمس الاثنين، أن أنقرة وافقت على تقديم طلب السويد للانضمام إلى عضوية الحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
سوق مصراوى
-
أفضل العطور للرجال والنساء لصيف منعش بخصومات حتى 39%تفاصيل
-
مع بداية موسم المصايف.. أسعار حقائب الشاطئ في الأسواقتفاصيل
-
ما هي أهم الاكسسوارات الواجب توافرها في حمامك 2023 ؟تفاصيل
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: