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BBC

المجر تحذو حذو تركيا وتؤيد طلب انضمام السويد للناتو

11:06 ص الثلاثاء 11 يوليه 2023

المجر

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بودابست - (د ب أ)

أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الثلاثاء أن بلاده تدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سيارتو إن إنهاء عملية التصديق في البرلمان المجري على طلب انضمام السويد لعضوية الحلف "مسألة فنية" بحتة.

وكان الوزير سيارتو قال الأسبوع الماضي إن المجر ستدعم طلب السويد للانضمام للتحالف العسكري بمجرد أن تعطي تركيا إشارة على أنها مستعدة أيضا لذلك.

وقد أعطت تركيا الإشارة، رغم أن سيارتو لم يشر صراحة إلى ذلك في منشوره على فيسبوك لدى مغادرته بودابست للمشاركة في قمة الناتو التي تنطلق اليوم في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لمدة يومين.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعلن في فيلنيوس أمس الاثنين، أن أنقرة وافقت على تقديم طلب السويد للانضمام إلى عضوية الحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

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