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BBC

وزارة الدفاع التونسية تعلن فقدان طائرة عسكرية وطاقمها

04:03 م الخميس 08 يونيو 2023
وزارة الدفاع التونسية تعلن فقدان طائرة عسكرية وطاقمها

أرشيفية

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(بي بي سي)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل أربعة عسكريين قرابة سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إن المروحية العسكرية المفقودة كانت تنفذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث ما زالت مستمرة، بالاستعانة بالوسائل البرية والبحرية والجوية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي أكتوبر عام 2021، لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.

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