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BBC

مسؤول إسرائيلي: رد حماس على الخطوط العريضة لمقترح بايدن "سلبي"

07:53 م الأحد 16 يونيو 2024

سلطات الاحتلال

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وكالات
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأحد، إن رد حركة حماس على الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه هو "سلبي"، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.
وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه يجب على الوسطاء أن يعملوا على تعزيز مفاوضات التهدئة على أساس الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، مشددا على أن حماس لن تتمكن من التوصل إلى نهاية للحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطاب بايدن.
وأمس السبت، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الإدارة الأمريكية على اتصال وثيق مع المفاوضين الإسرائيليين والقطريين والمصريين بشأن مقترح وقف إطلاق النار.
وأوضح سوليفان أن بعض التعديلات التي قدمتها حماس يمكن التعامل معها وبعضها يتعارض مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.
وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة قدمت الرد على تعديلات حماس، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي نقله عبر الوسطاء للحركة.

مقترح بايدن حماس طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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