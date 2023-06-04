السعودية وأمريكا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

وقال البلدان، في بيان صادر عنهما اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أمس السبت .

وأكدتا حرصهما على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وأشارتا إلى أن "الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة في 11 مايو الماضي للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وشددتا على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان، كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.