إعلان

BBC

السعودية وأمريكا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد

12:37 م الأحد 04 يونيو 2023
السعودية وأمريكا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد

السعودية وأمريكا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

وقال البلدان، في بيان صادر عنهما اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أمس السبت .

وأكدتا حرصهما على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وأشارتا إلى أن "الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة في 11 مايو الماضي للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وشددتا على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان، كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

سوق مصراوى

السعودية أمريكا الصراع في السودان السودان أحداث السودان وقف إطلاق نار

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market