بعد مقتل مراهق.. تعبئة 45 ألف شرطي في فرنسا تحسبا لأعمال شغب

وكالات:

تحاول الحكومة الفرنسية احتواء العنف بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب والتخريب، في أعقاب مقتل الفتى نائل على يد شرطي، وذلك بحسب ما ذكرته يورو نيوز.

واوضحت يورو نيوز، أن وزارة الداخلية الفرنسية، أمرت بتعبئة 45 ألف شرطي تحسبا لأية أعمال شغب.

ولا تزال المدن الفرنسية تشتعل غضبا رغم دعوات التهدئة والأمر بإيداع الشرطي الذي أطلق الرصاص على الفتى نائل ذي ال17 عاما رهن الحبس، بعدما شهدت عدة مدن فرنسية ليلة أخرى من أعمال الشغب تم فيها إحراق بعض وسائل النقل وبعض المحلات وسط حالة من كر وفر بين الغاضبين ورجال الشرطة الذين بلغ عددهم نحو 40 ألفا أمرت بنشرهم وزارة الداخلية الفرنسية.