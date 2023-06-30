دخان التظاهرات الفرنسية وصل إلى بلجيكا.. اعتقال 64 شخصا بسبب أعمال شغب

(وكالات)

فادت الشرطة في بلجيكا بأنها اعتقلت 64 شخصا خلال أعمال شغب اندلعت في بروكسل أمس الخميس.

وقالت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر في الشرطة: "تجمع الشباب في العديد من مناطق المدينة وشنوا استفزازات، ونتيجة لذلك، تم اعتقال 47 قاصرا و16 بالغا وتم وضعهم رهن الاعتقال الإداري".



ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الوضع كان متوترا بشكل خاص في منطقة أنيسينس والمحطة الجنوبية، حيث تمركز عدد كبير من رجال الشرطة.

وأقدمت مجموعة شبان على إضرام نيران، وحاولوا تطويق الممر الرئيسي في بعض المناطق.

وذكرت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على الانتهاكات واستقر الوضع بحلول منتصف الليل.

وقالت مصادر من مجتمع الناطقين بالفرنسية في بلجيكا، غالبيتهم من المهاجرين من شمال إفريقيا، إن أعمال الشغب جاءت نظرا لما يجري في فرنسا.

وبدأت أعمال الشغب في الشوارع في فرنسا يوم 27 يونيو بعد أن قتلت الشرطة سائقا يبلغ من العمر 17 عاما كان يقود سيارة مرسيدس في نانتير.

وسرعان ما انتشرت الاضطرابات في الكوميونات والمدن الكبرى الأخرى مثل تولوز وليون ومرسيليا وستراسبورغ.