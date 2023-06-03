مقتل العشرات في حادث قطارات مروع بالهند
نيودلهي - (د ب أ):
لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث قطارات مروع بالهند مساء اليوم الجمعة وذلك حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية .
وأفادت وكالتا الأنباء الهنديتان " برس ترست أو إنديا " و " إنديا توداى " بمقتل 70 شخصًا ، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى يتراوح مابين 30 و 50 شخصا .
وأضافت وسائل الإعلام أن عدة مئات من الأشخاص أصيبوا بجروح فى الحادث .
وكانت أعمال الإنقاذ تجري في الظلام.
ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " عن مسؤول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع .
ولم تتضح على الفور الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث المروع .
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