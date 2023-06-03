مقتل العشرات في حادث قطارات مروع بالهند

نيودلهي - (د ب أ):

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث قطارات مروع بالهند مساء اليوم الجمعة وذلك حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية .

وأفادت وكالتا الأنباء الهنديتان " برس ترست أو إنديا " و " إنديا توداى " بمقتل 70 شخصًا ، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى يتراوح مابين 30 و 50 شخصا .

وأضافت وسائل الإعلام أن عدة مئات من الأشخاص أصيبوا بجروح فى الحادث .

وكانت أعمال الإنقاذ تجري في الظلام.

ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " عن مسؤول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع .

ولم تتضح على الفور الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث المروع .