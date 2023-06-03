إعلان

BBC

مقتل العشرات في حادث قطارات مروع بالهند

12:16 ص السبت 03 يونيو 2023
مقتل العشرات في حادث قطارات مروع بالهند

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيودلهي - (د ب أ):

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث قطارات مروع بالهند مساء اليوم الجمعة وذلك حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية .

وأفادت وكالتا الأنباء الهنديتان " برس ترست أو إنديا " و " إنديا توداى " بمقتل 70 شخصًا ، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد القتلى يتراوح مابين 30 و 50 شخصا .

وأضافت وسائل الإعلام أن عدة مئات من الأشخاص أصيبوا بجروح فى الحادث .

وكانت أعمال الإنقاذ تجري في الظلام.

ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " عن مسؤول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع .

ولم تتضح على الفور الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث المروع .

سوق مصراوى

قطار الهند حادث قطارات أوديشا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market