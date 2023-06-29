حزب الله اللبناني: السلطات الرسمية السويدية متواطئة فى جريمة حرق نسخة القرآن
بيروت - (د ب أ)
أدان حزب الله اللبناني "تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد في العاصمة السويدية، ستوكهولم ، معتبرا أن "السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في الجريمة كونها أعطت إذنا للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المسبقة القيام بهذا العمل الخطير.
وقال حزب الله ، في بيان صحفي أوردته (الوكالة الوطنية للإعلام) اليوم الخميس ، "إن تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة".
ودعا الحزب المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى "القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة الكراهية والبغضاء".
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