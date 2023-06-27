البنتاجون يصدر بيان هام بشأن انتشار فاجنر في أوكرانيا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن قوات مجموعة فاجنر الروسية لا تزال داخل أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، في إفادة صحفية، "قوات فاجنر الروسية لا تزال داخل أوكرانيا، لكن فيما يتعلق بتصرفاتهم المحددة وما إذا كانوا يتحركون أم لا، فإنني لن أتكهن بذلك".

وأضاف رايدر، أن "الولايات المتحدة لم تقم بأي تغييرات على وضع القوات الأمريكية ردًا على الأحداث في روسيا".

وقال: "لم نر أي شيء، من وجهة نظرنا، يتطلب منا إجراء أي نوع من التعديلات الإجبارية في الموقف".

وبدأت مجموعة فاجنر، التي لعبت دورًا أساسيًا في الاستيلاء الروسي على مدينة باخموت من أوكرانيا في مايو، تمردها في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وتم وقف التمرد ليلة السبت عندما أعلن يفجيني بريجوجين أن رجاله سيعودون إلى معسكراتهم الميدانية، بعد محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.