كانت موجهة لوكلاء إيرانيين.. الاحتلال يصادر عملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات

وكالات

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الثلاثاء، إن إسرائيل صادرت عملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات كانت مخصصة لاستخدامها من قبل جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه وافق على عملية تهدف إلى تحديد ومصادرة الأموال التي يجري غسلها عبر المنظمات المدعومة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع "منذ بداية العام، استخدم عناصر حزب الله وفيلق القدس وعناصر سورية العملات الرقمية لتلقي الأموال بهذه الطريقة من أطراف ثالثة"، وأضافت أنها أحبطت تحويل ملايين الدولارات إلى هذه العناصر.

وقال جالانت "أصدرت أمرا يسمح بمصادرة الأموال وتحويلها إلى خزينة دولة إسرائيل. وبذلك نكون قد قطعنا بالفعل تدفق أموال الإرهابيين على طول هذا المحور".

ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله في لبنان بعد على طلب للتعليق.