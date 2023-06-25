قتيل وتسعة مصابين جراء خروج قطار ملاهى عن مساره في ستوكهولم

ستوكهولم - (د ب أ):

لقي شخص حتفه وأصيب تسعة آخرون بعد خروج قطار ملاهى عن مساره في مدينة ملاهي جرونا لوند في ستوكهولم اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تي تي).

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن تسعة أطفال وبالغين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وقال مشغلو مدينة الملاهي إن قطار الملاهي "جيت لاين" خرج عن مساره ثم علق لأسباب لم تتضح بعد.

وسقط الأشخاص من القطار. وكان شخصان ممددين على الأرض عندما وصلت خدمات الطوارئ بعد بضع دقائق، حسبما قالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء في ستوكهولم.

وحوصر خمسة أشخاص وكان لا بد من إنقاذهم من أعلى حيث علق القطار. وكان 14 شخصا في قطار الملاهى في ذلك الوقت.

وتم نشر طائرة مروحية، وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل أعمال الإنقاذ، وستظل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل.

وقال رئيس مدينة الملاهي، جان إريكسون: "اليوم هو يوم حداد في جرونا لوند، تعاطفنا مع الأقارب والمتضررين".

وأضاف: "نحن ندعم الشرطة في تحقيقاتها ونبدأ أيضا تحقيقاتنا الخاصة".