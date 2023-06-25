قتيل وتسعة مصابين جراء خروج قطار ملاهى عن مساره في ستوكهولم
ستوكهولم - (د ب أ):
لقي شخص حتفه وأصيب تسعة آخرون بعد خروج قطار ملاهى عن مساره في مدينة ملاهي جرونا لوند في ستوكهولم اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تي تي).
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن تسعة أطفال وبالغين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.
وقال مشغلو مدينة الملاهي إن قطار الملاهي "جيت لاين" خرج عن مساره ثم علق لأسباب لم تتضح بعد.
وسقط الأشخاص من القطار. وكان شخصان ممددين على الأرض عندما وصلت خدمات الطوارئ بعد بضع دقائق، حسبما قالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء في ستوكهولم.
وحوصر خمسة أشخاص وكان لا بد من إنقاذهم من أعلى حيث علق القطار. وكان 14 شخصا في قطار الملاهى في ذلك الوقت.
وتم نشر طائرة مروحية، وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل أعمال الإنقاذ، وستظل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل.
وقال رئيس مدينة الملاهي، جان إريكسون: "اليوم هو يوم حداد في جرونا لوند، تعاطفنا مع الأقارب والمتضررين".
وأضاف: "نحن ندعم الشرطة في تحقيقاتها ونبدأ أيضا تحقيقاتنا الخاصة".
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
منها صنع البطاطس البيوريه والمكرونة فوائد أخرى للغلاية الكهربائيةتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
فيديو قد يعجبك: