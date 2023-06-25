(فيديو) المرصد: قصف روسي يودي بحياة 11 شخص في إدلب والعدد يزداد
(وكالات)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح جراء غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي على إدلب.
وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن القتلى يتوزعون إلى سبعة مدنيين وأربعة عسكريين ، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة جراء القصف الذي استهدف سوق الهال للخضار على أطراف جسر الشغور غربي إدلب.
ولفت إلى أن تسعة من القتلى(ستة مدنيين وثلاثة عسكريين) سقطوا في القصف الذي استهدف أطراف مدينة جسر الشغور ، بينما قتل اثنان (عسكري من الحزب الإسلامي التركستاني ومدني) في القصف الذي استهدف أطراف مدينة إدلب الغربية .
وكان المرصد أشار إلى "شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدف خلالها أطراف قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على منطقة جبل الأربعين".
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