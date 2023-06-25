الشرطة السورية: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن في هجوم إرهابي بريف درعا

دمشق - (د ب أ):

أكدت الشرطة السورية ، اليوم الأحد، مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر بجروح خطرة في كمين مسلح لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوبي البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن "الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة و النصف صباحاً، أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية".

وبين المصدر أن "الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية، ما تسبب باستشهاد و إصابة عناصرها قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأوضح مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى استقبل جثامين أربعة قتلى من الشرطة لقوا حتفهم على الفور متأثرين بجراحهم، فيما يتم تقديم العلاج اللازم لعنصر مصاب بجراح خطرة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير الماضي 254 حادثة تسببت بمقتل 197 شخصا .