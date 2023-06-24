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BBC

موسكو تحذر الغرب من أي محاولة "لاستغلال الوضع" بعد تمرد فاجنر

07:53 م السبت 24 يونيو 2023
موسكو تحذر الغرب من أي محاولة "لاستغلال الوضع" بعد تمرد فاجنر

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

حذرت موسكو السبت الغرب من أي محاولة "لاستغلال" التمرد المسلح الذي تنفذه مجموعة فاجنر لتحقيق أهدافه "المعادية لروسيا"، مؤكدة أن التمرد لن يمنعها من "تحقيق أهدافها" في أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحذر الدول الغربية من أي (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل"، مشددة في الوقت نفسه على أن "كل أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقق".

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