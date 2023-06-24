موسكو تحذر الغرب من أي محاولة "لاستغلال الوضع" بعد تمرد فاجنر

وكالات

حذرت موسكو السبت الغرب من أي محاولة "لاستغلال" التمرد المسلح الذي تنفذه مجموعة فاجنر لتحقيق أهدافه "المعادية لروسيا"، مؤكدة أن التمرد لن يمنعها من "تحقيق أهدافها" في أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحذر الدول الغربية من أي (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل"، مشددة في الوقت نفسه على أن "كل أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقق".