مقتل 31 شخصا جراء انفجار بمطعم في الصين_فيديو
بكين - (د ب أ)
أسفر انفجار غاز في مطعم بشمال الصين عن مقتل 31 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.
وقالت شينخوا إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء. ووقع الانفجار في مطعم للشواء في مدينة ينتشوان الصينية، في منطقة نينجشيا بشمال غرب البلاد.
中国又发生大规模死伤事件！— Inty热点新闻 (@__Inty__) June 22, 2023
宁夏回族自治区银川市的一家烧烤店周三（6月21日）发生燃气爆炸，导致目前至少31人死亡。
pic.twitter.com/76YdCUHHAl
وأشارت شينخوا إلى انفجار خزان غاز في الطابق الأرضي قبل أن ينفجر خط غاز في الطابق الأول، بحسب التقرير.
وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج بإجراء تحقيق كامل.
وقالت حكومة البلدية إن موظفا بالمطعم وطباخ لاحظا رائحة الغاز قبل ساعة من وقوع الانفجار، وعلما أن صمام خزان الغاز تعرض للكسر. وذهب موظف آخر لشراء صمام جديد. ووقع الانفجار أثناء تغيير الصمام.
ولم يتضح على الفور سبب عدم إخلاء المطعم فور ظهور رائحة الغاز ومعرفة أن صمام الخزان مكسور.
6月21日20时40分许，银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸，造成38人伤亡，其中31人经抢救无效死亡，7人正在全力救治中。 pic.twitter.com/LJBecYHlzA— lily valley (@lilyval15187063) June 22, 2023
宁夏银川一烧烤店发生 #爆炸 事故— A (@A7r_Ab8_Lla) June 22, 2023
【银川烧烤店爆炸事故31人经抢救无效死亡】6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸，造成38人伤亡，其中31人经抢救无效死亡，7人正在全力救治中（危重1人、中度烧伤2人、轻症2人、玻璃划伤2人）。 pic.twitter.com/29hYbYCJC6
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: