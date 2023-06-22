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BBC

مقتل 31 شخصا جراء انفجار بمطعم في الصين_فيديو

12:30 م الخميس 22 يونيو 2023
مقتل 31 شخصا جراء انفجار بمطعم في الصين_فيديو

انفجار بمطعم في الصين أرشيفية

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بكين - (د ب أ)

أسفر انفجار غاز في مطعم بشمال الصين عن مقتل 31 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

وقالت شينخوا إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء. ووقع الانفجار في مطعم للشواء في مدينة ينتشوان الصينية، في منطقة نينجشيا بشمال غرب البلاد.

وأشارت شينخوا إلى انفجار خزان غاز في الطابق الأرضي قبل أن ينفجر خط غاز في الطابق الأول، بحسب التقرير.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج بإجراء تحقيق كامل.

وقالت حكومة البلدية إن موظفا بالمطعم وطباخ لاحظا رائحة الغاز قبل ساعة من وقوع الانفجار، وعلما أن صمام خزان الغاز تعرض للكسر. وذهب موظف آخر لشراء صمام جديد. ووقع الانفجار أثناء تغيير الصمام.

ولم يتضح على الفور سبب عدم إخلاء المطعم فور ظهور رائحة الغاز ومعرفة أن صمام الخزان مكسور.

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