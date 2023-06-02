قوات الأمن الأفغانية تقتل قياديا من داعش شرقي أفغانستان
كابول- (د ب أ)
ذكرت قوات الأمن الأفغانية أنها قتلت قياديا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلى جانب شريكه في ولاية "ننكارهار" شرق البلاد، أمس الخميس، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس " الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.
وتردد أن القيادي القتيل في داعش يدعى "تراب"، ولقى حتفه خلال عملية أمنية، قامت بها قوات أمن طالبان.
ونقلت وكالة "خاما برس " عن مسؤولين إقليميين لدى طالبان قولهم إنه تم القيام بالعملية، مساء الأربعاء الماضي، في قرية "وتش تانجي" بمنطقة "شيوا" بولاية "ننكارهار" شرق البلاد.
ولمواجهة تهديدات مقاتلي داعش، تجري قوات أمن طالبان عمليات خاصة، بشكل عشوائي في مناطق، يُعتقد أن المتمردين لديهم مخابئ فيها.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، في أغسطس 2021، يعلن مقاتلو داعش المسؤولية عن هجمات وحشية، في كابول ومدن رئيسية أخرى، في أفغانستان.
وعلى مدى الأشهر الـ20 الماضية، شنوا هجمات على السفارة الروسية والبعثة الدبلوماسية الباكستانية وفندق يديره صينيون، يأوي مواطنين صينيين في قلب كابول، مما أسفر عن مقتل عشرات من الأجانب والمدنيين المحليين الأبرياء.
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