مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في أوغندا

القاهرة- (د ب أ)

أدانت مصر اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أوغندا، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت الشرطة الأوغندية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، فيما يشتبه أنه هجوم للمتمردين، على مدرسة، غرب أوغندا.

وحملت السلطات الأوغندية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت الليلة الماضية، في بلدة "مبوندوي"، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.