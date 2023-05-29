أنقرة تدين إطلاق قوات الأمن السورية النار على قارب صيد تركي

(د ب أ):

قالت وزارة الخارجية التركية إن قارب صيد تركي، يحمل اسم "محمود جان-1" تعرض لإطلاق نار من قبل سفينتين سوريتين بعد انطلاقه من ميناء قره طاش في ولاية أضنة وإبحاره في المياه الدولية.

وأدانت الخارجية التركية الحادث الذي وقع أمس الأحد، حيث أصيب صيادان اثنان بجروح طفيفة، بحسب صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش إن "الحادث، الذي وقع أمس الأحد، تسبب في إصابات طفيفة للصيادين وأضرار مادية للقارب."

وأضاف بيلجيتش "نود أن نعلن أننا سنتابع هذا الحدث المؤسف الذي وقع في المياه الدولية والذي فتح مكتب المدعي العام في منطقة صمانداج تحقيقا حوله".

وبدأت أنقرة ودمشق، بوساطة من موسكو وطهران، محادثات لتطبيع العلاقات بعد أكثر من عقد من القطيعة بسبب الحرب الأهلية التي بدأت في سوريا في عام 2011.

وعقد وزراء دفاع وخارجية البلدان الأربعة بالفعل اجتماعات في الأشهر الستة الماضية مع توقعات بأن العملية ستستمر بعد الانتخابات التركية.