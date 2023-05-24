شرطة دبي تعتقل عددًا من الإسرائيليين بعد مصرع إسرائيلي

وكالات

أعلنت شرطة دبي، الأربعاء، القبض على عدد الأشخاص ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد اعتداء أسفر عن مصرع مواطن إسرائيلي.

وقالت شرطة دبي، في تغريدة عبر تويتر: "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية".

وأحالت شرطة دبي المتهمين إلى النيابة العامة.

في وقت ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن القتيل تعرض للطعن حتى الموت، وأنه تم إبلاغ القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية الإسرائيلية.