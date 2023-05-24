قائد الجيش اللبناني يؤكد الحق في مقاومة إسرائيل وأطماعها وخروقاتها

بيروت - (د ب أ):

أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، الحق في مقاومة إسرائيل وأطماعها وخروقاتها للسيادة واسترجاع كامل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى استمرار الجيش بالقيام بواجباته على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان( يونيفل) وفق القرار 1701.

وقال العماد عون، في أمر اليوم وجهه للعسكريين، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: "هو عيد نستذكر فيه بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققه اللبنانيون على العدو الإسرائيلي، فحرروا معظم الأراضي المحتلة في الجنوب وأعادوها إلى أحضان الوطن، مكرّسين مسيرة طويلة من النضال والصمود، وكتبوا صفحة ناصعة من تاريخ لبنان، مقدّمين مثالًا نادرًا تحتذي به الشعوب."

وأضاف عون "يبقى حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده الأولوية المطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية".

وأشار إلى أن "هذا الاستقرار شرط أساسي لنهوض الاقتصاد وعمل المؤسسات، وهو لم يكن ليتحقق ويستمر لولا ما تقدمونه من تضحيات، كما أنه إنجاز يتجدّد يوميًّا مع كل مهمة تقومون بها، وكل قطرة دم تبذلونها من أجل وطنكم، ويترسخ عبر ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بكم".

وتوجه إلى العسكريين قائلاً "إنّ ثباتكم وإصراركم على أداء واجبكم تجاه الوطن مدعاة فخر وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه ولا سيما العدو الإسرائيلي والإرهاب، وتمسكون بالأمن مظهِرين أقصى درجات الاحتراف والتفاني واليقظة، والالتزام التام بالقيم والضوابط الأخلاقية وصون حقوق الإنسان أثناء تنفيذ مهماتكم."

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في يوم 25 مايو من كل عام، ويعتبر هذا اليوم يوم عطلة وطنية.